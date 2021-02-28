الأمم المتحدة تهنئ وزارة الصحة على تدشين التسجيل للحصول على لقاح كورونا

هنأت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا وزارة الصحة والسكان المصرية على تدشين التسجيل الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أنه "معا فقط يُمكننا وضع نهاية للجائحة عبر ضمان الإتاحة العادلة للقاحات لجميع الناس في كل مكان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قام بتعيين إلينا بانوفا، من بلغاريا، مُنقسة مُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بموافقة الحكومة المُضيفة يناير الماضي.
ووفق الأمم المتحدة، تتمتع بانوفا بخبرة أكثر من 22 عاما في التنمية والإدارة، بما في ذلك جميع جوانب إدارة البرامج، ومجالات التعاون المختلفة وتعبئة الموارد، مع خبرة خاصة في مجالات التمويل الحكومي والتمويل من القطاع الخاص.
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