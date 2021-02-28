عضو مجلس النواب البحريني: مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد السيسي

أشادت عضو مجلس النواب البحريني زينب عبد الأمير، بالإنجازات التي تشهدها مصر على كافة المستويات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بهما.

وقالت "عبد الأمير"، في حوار لـ "دوت الخليج الإخباري"، ينشر كاملًا لاحقًا، إن مصر تمثل ركيزة الأمن القومي العربي ودورها رياديًا في المنطقة تقف مع الأشقاء وتساندهم وقت الأزمات والمحن من منطلق مبدأ حسن النوايا وإحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فرغم التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي إلا أنها لم تألو جهدًا في إيجاد حلا للوضع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية وغيرها، إضافة إلى موقفها الإنساني في ظل أزمة كورونا بمد يد العون للدول الشقيقة والصديقة بإرسال شحنات ضخمة من المستلزمات الطبية والوقائية.

وأضافت "عضو مجلس النواب البحريني"، أن ما يتحقق على أرض مصر من إنجازات يوما بعد يوم هو فخر للعرب، قائلة: نحن في الخليج نتابع الإنجازات التي حققتها مصر في كافة القطاعات سواء الصحة، التعليم، الطاقة، ومشروعات البنية التحتية ونلمس كل هذا عن قرب في زيارتنا لها فهي حاضنة لكل العرب"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى مصر مركزية الدولة المصرية وتمتعها بمؤسسات عميقة فضلًا عن تاريخها البرلماني العريق.