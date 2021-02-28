علق الإعلامي مصطفى بكرى علي فتح بايدن رئيس الولايات المتحدة ملف قتل جمال خاشقجي باعتبار ذلك محاولة منه لإشاعة الفوضى بالسعودية. وغرّد مصطفى بكرى من خلال حسابه الشخصي تويتر: " صباح الخير ، بايدن يتوعدنا ويهددنا بأنه سيصدر بيانا غدا الإثنين حول تقرير جهاز المخابرات المركزية الأمريكية حول مقتل خاشقجي". وتابع : " ماذا يريد بايدن ، هل يتباكي علي خاشقجي الذي قامت السعودية بمحاكمة من ارتكبوا الجريمة ضده أم أن المطلوب هو أمن المملكة واستقرارها وإشاعة الفوضى على أراضيها تنفيذا لمخطط الشرق الأوسط الجديد في مرحلته الثانيه لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية " .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى بكرى عن بايدن: يريد تقسيم وتفتيت المنطقة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.