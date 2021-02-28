مصر تتقدم 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى لعام 2020

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جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت عن أكثر الدول التى حقَّقت تقدماً فى مؤشر المعرفة العالمى لعام 2020.
وأوضح التقرير تقدم مصر 10 مراكز عن تصنيف عام 2019 الذى كانت تحتل فيه المرتبة 82 لتصبح مصر فى المرتبة الـ72 فى تصنيف 2020، من أصل 138 دولة على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى اعتلاء مصر والسعودية ترتيب الدول الأكثر تقدما فى المراكز خلال عام 2020، إذ حققت كلا الدولتين تقدما 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى، وجاءت الصين فى المرتبة الثانية بالتقدم 7 مراكز ثم جاءت ألمانيا وألبانيا فى المرتبة الثالثة بالتقدم 6 مراكز فى التصنيف.
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