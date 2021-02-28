52 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب بالوادى الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم دعم قطاع مياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعدد 33 طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه، فضلاً عن توريد 313 وصلة بطول 6 أمتار وقطر 6 بوصات، بالإضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالى أطوال 4.500 الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.





وأضاف أنه تم تدعيم القطاع بـ 6 مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 "ك.ف.أ" بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية. وأشار إلى أن المبادرة فى مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب، وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيه، فضلاً عن إحلال وتجديد 6 آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.

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