الرى: الانتهاء من تأهيل 1.090 كيلومترا من الترع بمختلف المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال وصلت إلى 1.090 كيلومترا تقريبا، بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارٍ العمل على تأهيل 4.185 كيلومترا أخرى، إذ دبرت اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1548 كيلومترا، تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6.823 كيلومترًا حتى تاريخه، من أصل 7 آلاف كيلومتر، مستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى من المشروع، التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.
ويُعد المشروع القومى لتأهيل الترع، أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، الذى ينفذ تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة 10 الملايين من المصريين.
كانت وزارة الموارد المائية والرى قد أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع، والجارى تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه إلى نهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى ينفذ بها المشروع.
وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها، لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
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