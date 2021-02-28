الحكومة: لا صحة لخصم 30% من رواتب العاملين بالدولة لصالح خدمة «ميزة»

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة".





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مُشددةً على أن خدمة "الراتب المقدم" هى خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، إذ سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدما، لاستخدامها فى عمليات الشراء الإلكترونى سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة، اعتبارا من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة".



وفى سياق متصل، سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل، إذ تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

وقد بدأت الدولة خلال عام 2020 فى المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" بالتعاون مع بنوك: "مصر، الأهلى، التعمير والإسكان، العربى الإفريقى الدولى، الإمارات دبى الوطنى، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجارى الدولى"، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة ([email protected]).