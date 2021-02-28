تعقيبا على إساءة تامر أمين.. رئيس النواب: نحترم أهالينا فى صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يؤكد "احترامه الكامل لإخواننا فى ريف وصعيد مصر فالمواطن المصرى يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعونى العظيم التى تنفرد به مصر وسط العالم.





جاء ذلك فى تعقيب رئيس مجلس النواب على ما بدر من إساءة من الإعلامى تامر أمين، مؤكدا أنه لن يعرض البيانات العاجلة المقدمة فى هذا الشأن بسبب نظره أمام سلطة القضاء.

وأكد المستشار جبالى أنه من هذا المنطلق ومن مبدأ الفصل بين السلطات فإن المجلس لا يجوز له التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء وهى سلطة مثل السلطة التشريعية، مما أثار حفيظة بعض النواب الراغبين فى عرض بياناتهم العاجلة.

وعقب جبالى قائلا: "أعلم مدى الأثر الذى تركه هذا الموضوع فى قلوبنا جميعا ولكنه الموضوع مطروح أمام القضاء ولا يجب التدخل من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية".

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، حالة من الاعتراض بسبب رفض المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانات عاجلة مقدمة من النواب، بشأن ما صدر عن الإعلامى تامر أمين فى حق أهالى الصعيد والريف.

وأمام اعتراض الأعضاء للمطالبة بإلقاء بياناتهم العاجلة، أكد رئيس البرلمان، أهمية أن يحترم الجميع الدستور الذى أقسمنا عليه والذى يقضى بالفصل بين السلطات.