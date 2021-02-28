صور.. تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بدمياط الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تشغيل موقفين جديدين لسيارات الأجرة بمدينة دمياط الجديدة، لمنع المواقف العشوائية وربط المدينة بالمحافظات والمدن المختلفة، وتيسيرا على سكان ورواد المدينة.





وأوضح المهندس محمد رجب، أنَّ الموقف الشرقى مقام على مساحة 2.65 فدان، بينما الموقف الغربى لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط مقام على مساحة 4.8 فدان.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن كل موقف متوافر به جميع الخدمات لتلبية كل احتياجات الركاب والسائقين، كما يضم كل موقف "مسجد، مظلات ميكروباص ومينى باص وركاب، محال تجارية، مبنى إدارى"، مؤكدا أن جهاز المدينة لن يدخر جهدا فى سبيل تنفيذ المشروعات الخدمية والعمل على زيادتها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

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