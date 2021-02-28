صور.. بدء تطعيم 860 ألف طفل ضد شلل الأطفال فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أطلق محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية على مدار أربعة أيام.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حى شرق.

وتابع المحافظ مركز صحة أسرة سان استيفانو، للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسر من رواد المركز على مدى التسهيلات المقدمة لهم.



وأكد المحافظ أهمية تلك الحملات التى تأتى فى إطار رؤية الدولة وحرصها على توفير التطعيمات اللازمة بالمجان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية، وتتم بواسطة 1.886 فريق طبى على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت. ويبلغ إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية حوالى 4.600 فرد، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 49 ألف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة.







وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيجري متابعة أعمال الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية، لمتابعة نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فورى.