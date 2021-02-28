نائب يقترح إنشاء شباك موحد بالشهر العقارى ومنصة إلكترونية لتسهيل التسجيل

جدة - نرمين السيد - وقال الجندى، إن ذلك يأتى بعد الاطلاع على نصوص المواد أرقام 113، و114، و115 من اللائحة الداخلية "المقترحة" لمجلس الشيوخ.

وقال عضو الشيوخ، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن غياب التسجيل العقارى من أهم معوقات الاستثمار فى الدولة، ويهدر مبالغ طائلة على خزينة الدولة المصرية بصفة سنوية، حيث بلغت تلك المبالغ 250 مليار جنيه عام 2017 وحدها، حصلت الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه فقط منها كرسوم لتسجيل تلك العقارات.

وأوضح الجندى، أن تلك المشكلة سببها التفاصيل الإدارية الكثيرة التى يمر بها المواطن فى سبيل تسجيل العقار، ما يدفعه للعزوف عن التسجيل، فضلا عن عدم تطور إجراءات التسجيل وميكنتها بجانب عدم وجود منصة إلكترونية خاصة بمصلحة الشهر العقارى من أجل تسهيل تسجيل العقارات بشكل إلكترونى بما يسمح بسرعة إنجاز التسجيل على مستوى الدولة، بخلاف تعدد الجهات المرتبطة بتسجيل العقارات، الأمر الذى يحتم علينا تبسيط تلك الإجراءات سواء عند نقل الملكية أو عند الحصول على تراخيص بناء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بسبب تلك الإجراءات المعقدة التى تتم ما بين المواطن وبين الجهات التنفيذية المختلفة سواء كانت مكاتب الشهر العقارى أو الإجراءات القضائية أو الإجراءات الهندسية، يلجأ الشخص إلى الأبواب الخلفية للإثبات خارج نطاق التسجيل الرسمي، مثل العقود العرفية بين البائع والمشترى وسجلات إثبات الملكية داخل التجمعات السكنية الخاصة أو داخل أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تعد أبوابا خلفية لإثبات الملكية العقارية أو حلقات تداولها، بطريقة غير رسمية بعيدا عن أعين الدولة، وهو ما نرجو تلافيه من خلال هذا الاقتراح.

وشدد على أن تناثر إجراءات تسجيل ملكية العقارات بين الجهات المختلفة سواء مصلحة الشهر العقارى أو المحاكم أو المكاتب الخاصة بالاستشارات الهندسية أو نقابة المحامين أو الضرائب العقارية يزيد من الأعباء المالية التى تقع على كاهل المواطن الراغب فى تسجيل ملكية العقار الخاص به، خاصة فى ظل التعديل الأخير للقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى وتحديداً التعديل الخاص بالمادة 35 مكرر والمقرر تطبيقها بدءاً من 6 مارس المقبل حيث جعلت تسجيل ملكية العقار بالشهر العقارى وجوبية، بل وجعلت التسجيل هو سند الملكية الأساسى للعقار.

وطالب الجندى، فى مقترحه بإنشاء شباك موحد بمقرات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إنهاء إجراءات تسجيل العقارات، وذلك للاعتبارات الآتية:

1- التسهيل على المواطنين أصحاب العقارات فى تسجيل ممتلكاتهم من خلال خدمة الشباك الواحد.

2- تعظيم موارد ومتحصلات الدولة المالية من خلال زيادة الإقبال على تسجيل العقارات بشكل رسمى.

3- التماشى مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ميكنة كافة الإجراءات والمعاملات الرسمية بكافة قطاعات الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

4- أن يكون هناك استعداد من قبل مكاتب الشهر العقارى لإستقبال الإقبال الكثيف المتوقع من المواطنين على مقرات التسجيل بعد إجراء التعديلات المطلوبة على القانون وانهاء حالة اللغط المجتمعى حولة، خاصة وأنه لن يتم الاعتداد الكامل بأى إجراءات أخرى لتسجيل العقار سوى التسجيل الرسمى بالشهر العقاري، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.

5- تخفيف الأعباء المالية من على كاهل المواطنين الراغبين فى تسجيل ملكية العقارات الخاصة بهم بالشهر العقارى جراء تناثر إجراءات التسجيل ما بين الجهات المختلفة بخلاف رسوم التسجيل بالشهر العقارى.