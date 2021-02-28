إغلاق كيانين وهميين يزاولان أنشطة تعليمية بدون ترخيص فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التعليم العالى، اليوم الأحد، إغلاق كيانين وهميين بمحافظة القاهرة، وذلك بعد تلقى تقرير من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.





وأفاد التقرير قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة شركة سما الدولية للتدريب والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، الكائن مقرها فى شارع ناجى عيسى الطماوى - عمارة 2 ق 14 – ب11- م9، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتمنح شهادات غير معتمدة. وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة HARVARD BUSINESS CENTER، الكائن مقرها فى 13 شارع محمد مندور، مدينة نصر، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وقد أصدرت الوزارة قرارًا بغلق الكيانين الوهميين، وخاطبت محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

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