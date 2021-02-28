وكيل مجلس النواب يقترح باركود لكل معتمر

جدة - نرمين السيد - وأشاد وكيل المجلس، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، بتحركات وزارة السياحة لتنشيط السياحة وحماية المواطنين من الوسطاء و السماسرة.

واقترح أبو العينين أن يكون لكل معتمر بار كود، لافتا إلى أن المشروع يحفظ للمعتمر حقوقه و تأمين النفقات و المصروفات.

وفى سياق مختلف، أشاد وكيل مجلس النواب بالتحركات التى تقوم بها الحكومة والمجتمع الأهلى من أجل الصعيد، مستشهدا بافتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، قائلا: "مستشفى عصرى للصعيد".

وثمن فى هذا الشأن دور وزير السياحة، مطالبا بضرورة العمل على حل المشكلات السريعة فيما يخص المبادرات بالصعيد.

وقال وكيل البرلمان: "ما رأيته فى الصعيد يعنى أننا أمام إعادة النظر فى الأنشطة التى تأثرت بمشكلة السياحة بعد أزمة فيروس كورونا"، متابعا: "علينا أن ندرس كيف يتم التعامل مع محافظات الصعيد سواء عادت الساحة أو لا و إيجاد أنشطة بديلة".

واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته خلال الجلسة العامة، قائلا: "الصعيد أعز الناس لقلوبنا ونرحب بأى مبادرات أهلية وحكومية".