صور.. نقل 114 بائعا بسوق الهانوفيل إلى مكان بديل فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شهد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال نقل باعة سوق الهانوفيل بحى العجمى إلى مكان بديل، وذلك فى إطار تنفيذ المخطط العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.





وقال المحافظ إن نقل باعة سوق الهانوفيل، والبالغ عددهم 114 بائعا، إلى مكان بديل بشارع جانبى يأتى كحل مؤقت، وذلك لحين إنشاء باكيات ثابتة. وكلف الشريف رئيس حى العجمى بتواجد إدارة المرافق بشكل يومى، لمنع أي بائع متجول من العودة إلى الشارع الرئيسى، قائلا: "سنحاسب أى موظف يقصر فى عمله". وأوضح أن الباعة تفهموا قرار النقل، لمنع تعطيل حركة المرور والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى بائع يتواجد بالشارع الرئيسى. كان جهاز الخدمة الوطنية بدأ مشروع تطوير ميدان محطة مصر بحى وسط الإسكندرية، والذي يتضمن إنشاء سوق حضرى لحل أزمة الباعة الجائلين يحوي 182 باكية و60 محلا تجاريا. ويجرى تجهيز سوق شارع الـ 30، لنقل أسواق شارعى القاهرة والمعهد الدينى، وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية التى تشوه المظهر الحضارى بكافة أحياء الإسكندرية.

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