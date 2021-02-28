الصحة: بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع وصول ملايين الجرعات من اللقاح الخاص بكورونا.
وأضافت الوزارة، أن الموقع الإلكتروني لتسجيل وحجز اللقاح يعمل حالياً ويستطيع الجميع التسجيل وتابعت مع أول 3 ساعات من فتح الموقع سجل 18 الف مواطن.
وتابعت، أنه سيتم توفير جرعتين من اللقاح لكل مواطن بين الجرعة الأولي والثانية 21 يوماً، مشيرة إلى أنه مع توفير كميات أكبر من اللقاح سيتم التوسع في الفئات المختلفة للحصول علي التطعيم.
وأوضحت، أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال التى انطلقت اليوم وعلي مدار 4 ايام يشارك فيها 90 ألف فرد من الفرق الطحية و2000 سيارة اسعاف و800 سيارة قوافل علاجية، وسيتم عمل حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال بعد شهر من الان يستفيد منها 17 مليون طفل.
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