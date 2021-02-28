52 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم دعم قطاع مياه الشرب في الوادى الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ب (33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة اجمالية 12.8 مليون جنيه، فضلًا عن توريد (313) وصلة للآبار بطول 6 أمتار وقطر 6 بوصة، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية باجمالى اطوال 4500 متر الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وأضاف أنه تم تدعيم القطاع ب (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن المبادرة في مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيه، فضلًا عن احلال وتجديد (6) آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.