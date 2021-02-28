الرعاية الصحية ببورسعيد: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال من مركز طب أسرة الجوهرة

شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال صباح اليوم، الأحد، وذلك من مركز طب أسرة الجوهرة التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان، في بيانها اليوم، إن التطعيم يتم من خلال كافة الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها ٣٥ وحدة ومركز طبي، وذلك لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضاف بيان الهيئة، أن الحملة التي تم إطلاقها اليوم وتستمر لمدة 4أيام بالمجان، تستهدف 109.500ألف طفل بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة بورسعيد من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021 .

وتابع البيان: تأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة ، التي تسهم بدورها الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

فيما أكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية وفي الميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس المنتشرة في أنحاء المحافظة للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من التطعيم بواقع 350 فرقة تغطي بورسعيد كلها.

من جانبه،لفت الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن مركز طب أسرة الجوهرة هو إحدى المنشآت الطبية الحاصلة على تسجيل الاعتمادوالجودة من قبل الهيئة العامة للإعتماد والرقابة خلال يناير الماضي، فيما يبلغ عدد الملفات العائلية من المنتفعين بالمنظومة والمسجلين عليه 9.250ألف ملف أسري بواقع 30.150ألف ملف فردي..داعيًا جميع الأسر إلى التوجه إلى المراكز والوحدات والمكاتب الصحية لتطعيم أطفالهم، مؤكدًا أن الطعم آمن وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.