محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم بواليص التأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بداية جولته بالمحافظة، وذلك للمشاركة في احتفالية مديرية القوى العاملة بتسليم بوالص التأمين على الحياة لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.
كما من المقرر أن يلتقي الوزير والمحافظ بالعمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم.
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