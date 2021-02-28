وكيل إسكان البرلمان: تطبيق قانون الشهر العقارى بمصر يحتاج لـ3 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى، إن غرفة التطوير العقارى كانت تطالب بوجود قانون يساعد على تسجيل العقارات، لما لذلك من أثر إيجابى على سوق العقارات فى مصر من ناحية ضمان قيمة العقار والمساعدة فى تصدير العقار لغير المصريين.





ويرى شكرى أن له جانبين، أحدهما المصلحة أما الجانب الآخر فهو الأضرار المحتملة. حيث أن المصلحة تتمثل فى إثبات ملكية العقار، ويغنى المواطن عن القضايا فى المحاكم المتعلقة بإثبات الملكية للعقار أو الوحدة، كما سيدعم المواطن ويجعل قادراً على الاستثمار فى عقاره، كما يستطيع المواطن الاقتراض بضمان العقار المسجلة بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من ثمنه.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن القانون سيدعم تصدير العقارى المصرى، وذلك بشراء الأجانب للوحدات السكنية مقابل الحصول على الإقامة مثل ماتفعل الكثير من الدول حول العالم، ويجب أن يكون العقار المصرى له نصيب من حجم سوق التصدير العقارى العالمى، والذى يقدر بقرابة 200 مليار دولار سنويا، مما يعود بالفائدة على الدولة ككل كمصدر للدخل لمصر.

وأشار شكرى إلى أن قانون الإقامة فى مصر يسمح حاليا بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل فى مصر بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، ولكن أبرز تحديات تطبيق ميزة الإقامة مقابل شراء العقار هو أن أغلبية العقارات فى مصر غير مسجلة.



وكشف طارق شكرى أن أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل إلى ما بين 8 إلى 10% من قيمة الوحدة، إذ يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و 1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار.

وأفاد عضو مجلس النواب أن الربط بين التسجيل والمرافق غير منطقى، وكيف سيتم التصرف مع الوحدات التى تم بيعها بالتقسيط، ويوجد وحدات عقارية تباع على أقساط لمدة 10 سنوات كما أنه لا يوجد سند قانونى لربط التسجيل بالمرافق لأن التسجيل فى الأصل اختيارى".

وأكد أن لتسجيل المواطن الوحدة فى الشهر العقارى يجب أن يمر بـ 5 جهات حكومية وهى "نقابة المحامين والشهر العقارى وهيئة المساحة والمحكمة وهيئة الرسم الهندسى"، ويستغرق ذلك الكثير من الوقت لتسجيل الوحدة، منوها بأننا نحتاج لمدة قد تصل إلى 3 سنوات لتطبيق قانون الشهر العقارى فى مصر.

واقتراح النائب إمكانية إعفاء السكن الخاص من رسوم التسجيل للعقار فى الشهر العقارى للمرة الأولى، أو سداد رسوم رمزية بسيطة مراعاة لظروف المواطنين.

ويرى طارق شكرى أن نسبة 1% كضريبة للتصرفات العقارية كافية بدلا من 2.5%، فى ظل إرتفاع الوحدات العقارية التى يتم تسجيلها فى حالة تطبيق القانون، كما أن الحد الأقصى لقيمة التسجيل فى الشهر العقارى بجميع المصروفات لا يتجاوز 3%، ويجب أن يحدد قانون الشهر العقارى المدة الزمنية لتسجيل العقار بالشهر العقارى مع إعطاء فترة انتقالية.