عاجل بالفيديو.. انتصار السيسى: الدولة تستهدف خلق جيل مبدع يحقق الآمال

جدة - نرمين السيد - أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس، أن الاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية، لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا فى مستقبل مشرق.





وأوضحت أن جائزة الدولة للمبدع الصغير، حلم لأولادنا سيصبح حقيقة وأطفالنا هم مستقبلنا، والله الموفق. جاء ذلك فى كلمة للسيدة انتصار السيسى، فى الإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

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