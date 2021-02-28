جامعة بنى سويف: خطة متكاملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، جولة ميدانية بكليتى التجارة والحقوق بحرم الجامعة، لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات والتى انطلقت أمس السبت، رافقه خلالها الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.





وشدد الدكتور منصور خلال جولته على التزام كل أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات الخاصة بالكليات، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، موجها ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة خلال تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن هناك خطة متكاملة وضعتها الجامعة قبل بدء الامتحانات لضمان توفير بيئة أمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتطبيق كل الإجراءات الإحترازية باعتبارها مسئولية مشتركة تقع على الجميع سواء كانت قيادات الجامعة والأساتذة، وكذلك الطلاب والعاملين.



وأوضح الدكتور منصور أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسقى الكليات لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول.