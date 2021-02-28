النواب يحيل تعديلات الأحوال الشخصية وتأجيل الشهر العقارى للجان النوعية

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوى الإعاقة.





كما أحال المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وعشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون بشأن تعديل تنظيم الشهر العقارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أدت أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية نائبا بمجلس النواب، خلفا لوالدها اللواء سعد الجمل، الذى وافته المنية قبل أيام. وجاء تصعيد أسماء سعد الجمال، لأنها كانت بديل النائب الراحل والدها اللواء سعد الجمال فى القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتم تصعيد النائبة عملا بنص المادة 25 من قانون مجلس النواب: والتى نصت على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".