رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال بورش ومحطة العباسية

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الأعمال في ورش ومحطة العباسية، للوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجارية بالورشة وكذا انتظام الأعمال بالمحطة.

واستهل رئيس الهيئة زيارته بالمرور على ورش العباسية الإنتاجية، متفقدًا أقسام الورشة المختلفة (القسم الميكانيكي الخاص بعمرة وصيانة محركات موتورات هندسة السكة، قسمي الرفيعة والخراطيين الخاصين بصناعة الاجزاء الداخلية بالعربات، قسم الكباري الخاص بصيانة سقايف وجمالونات وتصنيع اسوار معدنية بجميع ورش ومناطق الهيئة، وقسم السكة الخاص بانتاج التقاطعات والمفاتيح ومكوناتها)، مُتابعًا حسن سير العمل وانتظام العاملين بها، وموجهًا للمسئولين بالورشة بعمل ورديات مسائية نظير مكافآت مالية للعمل على زيادة إنتاجية الورشة، خاصةً في ظل الاستراتيجية الحديثة القائمة على استغلال إمكانات الورشة وزيادة الانتاج والعمل على التنسيق فيما بينها وبين كافة ورش الهيئة لتوفير احتياجاتهم كبديل لعمليات الشراء المباشر وذلك توفيرًا للنفقات وتعظيمًا لأولوية إنتاجية الهيئة واكتفائها الذاتي في بعض الأمور الفنية، مع التأكيد على تفعيل قسم مراجعة الجودة للتأكيد على جودة إنتاجية الورشة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

كما تناول المهندس أشرف رسلان، أثناء زيارته وحديثه للعاملين بالورشة، العمل على تأهيل العنصر البشري، من خلال تغيير الفكر السائد لديهم واستبداله بفكر جديد قائم على الربحية ما يستدعي تعظيم الإيرادات والعمل على تخفيض المصروفات من خلال الاكتفاء ذاتيًا بما يمكن توفيره داخليًا من معدات ومهمات بمعرفة ورش الهيئة الإنتاجية ومنهم ورش العباسية، وعليه كان توجيه رئيس الهيئة بعمل دراسات الجدوى اللازمة لبحث مدى الاستفادة من إنتاج الورشة لتقاطعات المنجنيز.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أشرف رسلان الأعمال بغرف التفتيش والحماية المدنية، موجهًا خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بها، مع توجيهه بالتنسيق مع مسئولي شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، والمسئولة عن أعمال التطوير بالورشة، بإنشاء اسوار الورشة وإتمام الأعمال المتفق عليها طبقًا للجدول الزمني المحدد للأعمال.

يذكر أنه جاري أعمال التطوير بالورشة تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وتشمل عملية التطوير انشاء بعض المباني وترميم بعضها الآخر، وإعادة تأهيل السقيفة القديمة المكونة من 11 باكية وانشاء 3 باكيات جديدة وعمل أساسات لونش الجانتري وأعمال الكهرباء والصرف والتغذية والحريق.

جدير بالذكر ان الورشة قامت باستحداث برامج جديدة على ماكينات CNC التي تستخدم في انتاج مفاتيح تحاويل هندسة السكة لعمل مفاتيح الخط الأول لمترو الأنفاق 1/ 8 & 1/ 10 مترو ومفاتيح الخط الثاني 1/ 6 و مفتاح سامسونج لخط المناشى ( بنظام الهندسة العكسية بمعرفة مهندسي الورشة

وتسعي الهيئة حاليًا تسويق منتجات الورشة عالميا حيث ان نسبه الخطأ بها 0.01 مم وممكن برمجه الماكينة لتلبية احتياجات السوق العالمية بعد توافر الرسومات الهندسية

واستكمل رئيس الهيئة جولته بزيارة محطة العباسية، موجهًا خلالها بمراجعة الأربطة على طول الخط بدءًا من محطة كوبري الليمون وحتى طرة مروراً بمحطة العباسية، كما أكد على مراجعة التعديات على الخط وتحرير محاضر شرطية للمتعدين حفاظًا على موارد الهيئة ولإمكان تعظيمها من خلال الاستفادة منها، بالاضافة الي السير في انشاء سور خرساني ومباني حول ورش العباسية جهة ميدان العباسيه علي شارع صلاح سالم وعمل بوابه حديدية للورشه بما يضفي شكل جمالي للموقع وذلك كتعليمات السيد الفريق وزير النقل الصادرة بالاجتماع المنعقد في ٩ فبراير ٢٠٢١.