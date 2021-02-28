التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي العسكري

تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقع د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ود. صبري إبراهيم مصيلحي رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجهاز الرياضة للقوات المسلحة؛ بهدف تعزيز العلاقات بينهما.

يهدف البروتوكول إلى تبادل الأنشطة الرياضية، والتي تخدم المشروعات القومية الرياضية، فضلًا عن تبادل الخبرات الرياضية، والعمل على تخريج شباب جامعي يرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية الرياضية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول د.هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وكابتن/ بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد، والسادة مسئولو وقادة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة.