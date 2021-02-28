كلمة السيدة انتصار السيسي خلال إعلان تفاصيل جائزة المبدع الصغير (فيديو)

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية. وبدأت الاحتفالية بكلمة مسجلة للسيدة انتصار السيسي، قالت فيها: "إن الهدف من الجائزة هو بناء جيل جديد قادر على تحقيق أحلامنا وطموحاتنا".

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