ننشر دفاع نقابة الصحفيين في دعاوى وقف الانتخابات أمام القضاء الإداري

تقدمت الشئون القانونية بنقابة الصحفيين بمذكرة الدفاع لمحكمة القضاء الإدارى، وذلك في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات النقابة.

وتضمنت المذكرة الطلب بالحكم أصليًا برفض جميع الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة جميع الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.

وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحري يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.

كما ذكرت أن النقابة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبح هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهى لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون قد انحسر فيروس كورونا.