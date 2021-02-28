طلعت مصطفى توقع عقدا جديدا لافتتاح أحدث ملاعب (البادل).. فيديو

من جانبه أشاد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، بجودة الملاعب الجديدة، مؤكدًا أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص باستمرار على تلبية احتياجات السوق الرياضي وتوفير كافة الألعاب في نادي الرحاب. كما حضر الافتتاح شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية.

يذكر أن ملعب "Go Padel" يقع داخل نادى الرحاب أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق First Super Panoramic Court، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.

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