مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستى وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.





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