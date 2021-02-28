علاء عابد: التبرع بالدم يجب أن يكون بدون مقابل

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، عن موافقته من حيث المبدأ على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لافتا إلى أن هذا القانون يتوافق مع المادة 18 من الدستور.





وأضاف علاء عابد، فى كلمته خلال الجلسه العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن القيادة السياسية ستنشئ مصنع تجميع وفصل البلازما فى العاصمة الإدارية وسيكون رقم 5 عالميا. ورفض علاء عابد، أن يكون هناك تبرع بالدم بمقابل مادى، لافتا إلى أن التبرع بالدم يجب أن يكون تطوعيا، وإذا لم يكن التبرع طواعية سيكون إتجار بالبشر.

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