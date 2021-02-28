محافظ الجيزة: 1.7 مليون طفل مستهدف بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، للأطفال من مواليد عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، وذلك بأحياء ومراكز وقرى المحافظة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للأطفال جاء ذلك بحضورهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة.





أكد محافظ الجيزة، أن عدد الأطفال المستهدفين نحو مليون وسبعمائة وواحد وعشرون ألف طفلًا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم من خلال فرق طبية متحركة بالمرور على المنازل والمدارس والحضانات بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والواحدات الصحية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءًا من خلال عدد 4.155 فريق مدرب. وأشار المحافظ إلى أنه الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ومن جانبه ناشد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة المواطنين بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعى.

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