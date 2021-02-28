إنفوجراف.. كيف تحصل على لقاح كورونا؟

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوى، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحى، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.

يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها حيث تشمل المجموعات (العاملين فى القطاع الطبى، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ويقوم المواطن بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.

ويتيح الموقع للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم ، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.