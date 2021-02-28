إنفوجراف.. كيف تحصل على لقاح كورونا؟

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوى، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحى، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقى اللقاح للتسهيل عليهم فى الحصول على اللقاحات.
يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها حيث تشمل المجموعات (العاملين فى القطاع الطبى، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).
ويقوم المواطن بإدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومى وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، حيث يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم ويتم التأكد إذا كان هناك حساب (واتس اب) خاص بالرقم لسهولة التواصل، ثم يتم تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.
ويتيح الموقع للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية او خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم ، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.
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