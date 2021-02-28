نقيب الصحفيين: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وفق إجراءات احترازية

أكد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مجلس النقابة حريص على تطبيق القانون الخاص بالنقابة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 5 مارس المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجرائها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نقيب الصحفيين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حضوره اليوم الأحد، إلى محكمة القضاء الإداري لحضور الجلسة الخاصة بنظر دعوى وقف الانتخابات والمقامة ضده، إنما هو تأكيد على حرصه وتصميمه على تطبيق القانون وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف رشوان أنه في حالة الحصول على قرار بإجراء الانتخابات في موعدها فإنه بصدد مخاطبة الحكومة والجهات المختصة بتولي عملية التعقيم والتطهير لمقر النقابة على مدار يوم الانتخابات، ووزارة الصحة للتأكد من الإجراءات الاحترازية المتبعة وقياس درجة الحرارة لكل من يدخل مقر الانتخابات، فضلا عن مخاطبة وزارة الداخلية لاعتبار شارع عبدالخالق ثروت (من ميدان طلعت حرب إلى شارع رمسيس) جزءًا من مقر النقابة لإجراء الانتخابات والحرص على التباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أنه تقدم إلى رئيس المحكمة، اليوم، بالتماس بحذف طلب هيئة الدفاع والممثل القانوني للنقابة بشأن أنه في حالة قرار المحكمة وقف إجراء الانتخابات بتحديد موعد أخر لعقدها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تصميمه ومجلس النقابة على تنفيذ القانون بإجراء الانتخابات في موعدها وحرصًا على حق الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وشدد على أنه في حال صدور قرار قضائي من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في موعدها، فإنه سيتقدم بطعن مستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الدكتور ضياء رشوان حرصه تطبيق صحيح القانون، واحترامه للأحكام القضائية، واتخاذه كافة الإجراءات القضائية لضمان إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، واتخاذ كافة التدابير لسلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس #كورونا المستجد.