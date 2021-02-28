خالد ميرى: مجلس الدولة رفض الإشراف على انتخابات الصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن اللجنة مازالت مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وأن تعقد فى الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق ٥ مارس.

وقال خالد ميرى في تصريح لـ "دوت الخليج " إن مجلس الدولة أرسل خطابا اليوم ردا على طلب النقابة برفض الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين .

وأكد رئيس لجنة الانتخابات ان مجلس النقابة سيبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات.

وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وحضر سيد أبوزيد الممثل القانونى لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى، كما حضر عدد من المتدخلين هجوميًا لطلب رفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفى مرشح علي عضوية المجلس، ورفعت رشاد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحيى أيضًا المرشح علي منصب النقيب، ومساعد الليثي المرشح علي عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح لعضوية المجلس أيضًا.

وطالب الممثل القانونى للنقابة والمتدخلين هجوميا رفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وذكرت إحدي الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.