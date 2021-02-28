أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس غدا الاثنين، دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، بينما يبقى الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة ويكون الطقس دافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتكون الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات الجمهورية، تكون كالتالي: لقاهرة 23/12 الاسكندرية 20/13 مطروح 19/12 بورسعيد 21/13 العريش 20/10 رفح 0/10 نويبع 24/14 طابا 23/13 كاترين 17/5 بني سويف 23/10 قنا 24/10 الاقصر 25/1 الوادي الجديد 25/10 حلايب 26/17

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل غدًا والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.