بزيادة 5%.. مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال شهرين

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وقال القصير إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألفا و86 طنا، بالإضافة إلي تصدير 107 ألف 94 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 22 ألفا و732 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتلت الفراولة المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 13 ألفا و187 طنا، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 12 ألفا و153 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البنجر على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و265 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 6 آلاف و477 طن، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 5 الاف و 779 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3643 طن، بينما حصل الفلفل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 1737 طن ، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 1064 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طن.