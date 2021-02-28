نائب مساعد وزير الخارجية يشارك في احتفالية جمهورية الدومينيكان بعيدها 177

شارك السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية، مساء أمس السبت، في احتفالية جمهورية الدومينيكان بعيدها القومي 177.

وأقيمت الاحتفالية التي حضرها لفيف من سفراء دول أمريكا اللاتينية، بمقر إقامة القاصد الرسولي، سفير الفاتيكان بالقاهرة، المونسينور نيكولاس، كما حضر اللقاء سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون جيل كاساريس.

وقبيل الاحتفالية أقيم قداس خاص بهذه المناسبة، أعقبه حفل الاستقبال.

ويوافقة27 فبراير من كل عام ذكرى استقلال جمهورية الدومينكان، وترتبط مصر معها بعلاقات ثقافية ممتدة، كما تتشارك الدولتان مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.