وأقيمت الاحتفالية التي حضرها لفيف من سفراء دول أمريكا اللاتينية، بمقر إقامة القاصد الرسولي، سفير الفاتيكان بالقاهرة، المونسينور نيكولاس، كما حضر اللقاء سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون جيل كاساريس.
وقبيل الاحتفالية أقيم قداس خاص بهذه المناسبة، أعقبه حفل الاستقبال.
ويوافقة27 فبراير من كل عام ذكرى استقلال جمهورية الدومينكان، وترتبط مصر معها بعلاقات ثقافية ممتدة، كما تتشارك الدولتان مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب مساعد وزير الخارجية يشارك في احتفالية جمهورية الدومينيكان بعيدها 177 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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