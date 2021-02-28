انتصار السيسي: الاهتمام بالأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل مبدع

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن الاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية؛ لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق. وأضافت السيدة انتصار السيسي - في كلمتها المسجلة خلال مؤتمر صحفي؛ لإعلان تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعايتها، بدار الأوبرا، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة - أن جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا سيصبح حقيقة، وأطفالنا هم مستقبلنا.

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