مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية لنقل 4191 راكبا.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 58 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4191 راكبا إلى عدة وجهات دولية مختلفة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 58 رحله جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، باريس، لندن، موسكو، ميلانو، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، اديس ابابا، عنتيبي، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4191 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.