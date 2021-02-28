زى ما ليها ليك.. اعرف حقوقك عند وزارة الكهرباء

أوضح جهاز مرفق الكهرباء، الحقوق الخاصة للمشترك بقطاع الكهرباء، حتى يعرف المواطن حقوقه لدى وزارة الكهرباء، كما يعرف عليه من واجبات كدفع فاتورة الكهرباء فى موعدها وعدم سرقة التيار والتلاعب بالعداد الذي يعرضه للعقوبة.
وحقوق المشترك عند وزارة الكهرباء هى:
1-الحصول على الكھرباء بجودة عالیة.
2- زیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا بعد معاینة الشركة والتصریح له بذلك وسداد قیمة فروق التكالیف المقررة طبقًا للتعاقد.
3- الحصول على البیانات الخاصة بالاستهلاك.
4- تسجیل قراءة العداد بواسطة مندوب الشركة شھریًا.
5- طلب إجراء فحص العداد فى حالة الشك فى دقة تسجيل قراءة العداد.
6- المحاسبة شھریًا طبقًا للقراءة المسجلة بالعداد.
7- الحصول على نسخة من عقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم مع الشركة.
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