صحة النواب: قانون عمليات الدم وتجميع البلازما يتيح تكنولوجيا جديدة بمصر

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة، إن هناك لبس بين النواب فى فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدا: "أننا نستخلص البلازما فى مصر من 30 عاما، ولكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية فى البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللى زاد 800% خلال 6 سنوات، ووصلت لـ 1.200 جنيه، أنا لاتحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما".





واستطرد: "هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة فى مصر لأول مرة، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أى إهمال فى نقل الدم"، مشيرا إلى أنه لايجب أن يكون أن يكون هناك مقابل مادى مرتفع مقابل التبرع بالدم، حتى لايكون القانون سئ السمعة فى العالم.

وقبل ذلك، قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين فى منتهى الأهمية لاعلاقة لهم ببعض، أحدهم يضع مصر فى مصاف الدولة المتقدمة فى استخلاص البلازما، وهو مشروع قومى يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافى، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عاما لكى يتعدل فتأتى الحكومة لتختصره فى 6 مواد.



وأضاف: "هناك من يجلسون على المقاهى بجوار المستشفيات يتاجرون فى الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كافى"، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة".

واستطرد: "الطامة الكبرى فى مسمى القانون الحالى، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها فى القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، فى دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا فى العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين فى قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل".

واختتم: "يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم".