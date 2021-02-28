عاجل.. الرئيس السيسى يطمئن على انتظام عملية الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطمأن على إجراءات استئناف الفصل الدراسى الجامعى الثانى وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس السيسى بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب. وخلال الاجتماع اطلع الرئيس على دراسة إنشاء "المركز المصرى للجينوم"، والذى يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشرى المصرى لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة.

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