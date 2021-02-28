تسليم 72 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - سلم هشام آمنة محافظ البحيرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، 72 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.





واطمأنت وزارة القوى العاملة على المرتبات فى إطار الحد الأدنى للأجور، وفى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

وأكدت الوزارة فى بيانها اليوم قائلة: "إننا مستمرون نحو الإنطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي الهمم والعزيمة من تدريب وتشغيل"، مشيرة إلى استعدادها التام أنها على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كى يكونوا لَبِنَةً صالحًة فى بناء الاقتصاد القومى ورفع شأن الدولة المصرية.

وقالت الوزارة إنها تنفذ مبادرة "مصر بكم أجمل" بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مؤكدة أن الدولة تولى اهتماما خاصا بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، ومؤكدة استمرار الوزارة بالاهتمام فى رعاية هذه الفئة وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وشددت الوزارة على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم والعزيمة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة فى فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كى يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما خالص شكره للشركات التى قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.