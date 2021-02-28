الصحة: تسجيل 45 ألف مواطن بموقع تلقى لقاح كورونا بأول 12 ساعة منذ إطلاقه

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 6 آلاف و615 من العاملين بالقطاع الطبى، و32 ألفًا و172 من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة فى الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، بالإضافة إلى تسجيل 6 آلاف و642 مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن.
وأضاف مجاهد أن الخط الساخن للوزارة "15335"، استقبل 217 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالى عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.
وتابع مجاهد أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم "العاملين فى القطاع الطبى، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".
ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكترونى سيقوم بإعطاء الأولوية فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع.
وأشار مجاهد إلى أنه تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.
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