تسليم 12.953 بوليصة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - سلم محافظ البحيرة هشام آمنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، 12.953 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئى، منها 11.967 للعمالة غير المنتظمة و1.889 لـ صغار الصيادين اليوم الأحد.





جاء ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وبحضور نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، عزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل وسوق العمل، وإبراهيم الخطيب مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقوى العاملة.

وقالت الوزارة فى بيانها اليوم إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى هى التى توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة والصيادين بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف القطاعات.

وأوضحن الوزارة أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هى حماية هؤلاء من المخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم فى حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم فى مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وأكدت الوزارة أن كل أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كلا فى الجزء الخاص به والقطاع الذى يتناوله، مشيرة إلى أن الدولة المصرية مستهدفة من الداخل والخارج من قبل العديد من المشككين والمغرضين من ورائهم دول أخرى تمولهم بالأفكار المسمومة، مشددا على ضرورة أن يكون عمال مصر خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مأوانا وملاذنا الأول والأخير فى كل الأزمات والمحن.

وقالت: "إنه مما لا شك فيه أن الدولة فى الست سنوات الأخيرة حققت مزيداَ من الإنجازات يمكن وصفها بالإعجاز الذى لا تقدر على تحقيقه أى دولة أخرى غيرها خاصة فى ظل جائحة كورونا، مشددا على أن سبب هذا الإعجاز أبناء مصر الترس الرئيسى فى عجلة تنميتها المستدامة".

وأشار هشام آمنة محافظ البحيرة إلى أن الوزارة ومديرية القوى العاملة قدمت شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة فيها بلغت 3.711 شهادة بإجمالى مليون و855 ألف جنيه من خلال قاعدة بيانات مكتملة عنها شملت كافة بياناتهم، كما قامت باستخراج 32 ألف شهادة قياس مستوى المهارة، وقدمت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بلغت 43 مليونا و500 ألف جنيه لـ 10.350 عاملا، ورعاية صحية لـ 30 حالة لإجراء عمليات جراحية بإجمالى 120 ألف جنيه، فضلا عن توفير 400 فرصة عمل لتلك الفئة.

وأوضح المحافظ أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بذوى القدرات تقديرا لشخصهم، ووفرت لهم فرص عمل لائقة مناسبة لاعاقتهم ، وتراعى معايير العمل الدولية، كما عملت على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأثرها على الفرد والمجتمع.

وفى نفس السياق، أكد السيد الخطيب مدير المديرية دور القوى العاملة فى تقديم الدعم والحماية والاستقرار للعمالة غير المنتظمة والصيادين وذوى القدرات، فى ظل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسى.

وأشار إلى أن المديرية تقدم منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئات باستمرار على مدار العام، وشمولهم تحت مظلة الحماية التى تقدمها الدولة المصرية لأبنائهم من العمالة غير المنتظمة والصيادين تبلورت فى وثيقة تأمين لحمايتهم وحماية أسرهم فى حالات العجز الكلى أو الجزئى وحالات الوفاة يصل التعويض التى تقدمه 100 ألف جنيه.