غدا.. مصر للطيران تسير 44 رحلة دولية وداخلية لنقل 3.534 راكبا

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 44 رحلة دولية وداخلية وشحن لنقل ما يقرب من 3.534 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وقالت مصر للطيران فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلى كل من (واشنطن، تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، جوبا، لاجوس، أبوظبى، لندن، باريس، اسطنبول، دبى، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبى، مسقط، أديس أبابا، أربيل)، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3.534 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.