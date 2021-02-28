«الهجرة» تصدر العدد 26 من مجلة «مصر معاك»

تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السادس والعشرين من مجلة "مصر معاك"، متضمنا أبرز تفاصيل مبادرة أصلك الطيب لضمان حياة كريمة لأهلنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، ومبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، للمساهمة في تنمية الريف المصري، ونقل الحقائق للمصريين بالخارج.

تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها ما تريد معرفته من معلومات عن مشروعات الفيروز للاستزراع السمكي، وتطوير القرى المصرية

يضم العدد رسائل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، إلى عظيمات مصر بالخارج، بمناسبة شهر مارس والاحتفاء بالمرأة المصرية.

ويضم العدد أيضا، إسهامات المصريين بالخارج في دعم الحرف التراثية بحيّ الجمالية التاريخي، وغيرها من الموضوعات الثرية.. تجدونها في صفحاتها

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

وباللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي: