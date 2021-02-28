بالصور.. استمرار أعمال توسعة كوبرى المنيب لرفع كفاءة الطريق الدائري

مازال العمل مستمرًا علي زيادة الحارات أعلى كوبري المنيب، من أجل توسيع الكوبري، ورفع كفاءة الطريق الدائري من الاتجاهين.
ورصدت عدسة "صدي البلد" أعمال التوسيع أعلي كوبري المنيب، ومضاعفته من أجل خدمة المواطنين، والذي من مقرر الانتهاء من تطويره في ديسمبر 2021.
وكانالمعندس كامل الوزير، وزير النقل، قد ذكر ان كوبري المنيب سوف يربط بين حركة النقل في كافة انحاء الجمهورية لتسهيل حركة المواطن المصري.
وأضاف كامل الوزير في احدي المداخلات الهاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسي: "الكوبري بيتحرك عليه ما يقرب من 3 ونص مليون مركبة وبالتالي لابد من التوسيع، وازالة بعض البيوت".
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