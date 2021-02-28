سعفان ومحافظ البحيرة يفتتحان دورة "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج

افتتح وزير القوى العامله محمد سعفان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية فى ريادة الأعمال بعنوان "إبدأ مشروعك"، بحضور نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الاشموني السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والسيد الخطيب مدير المديرية، والسيد نصار مدير جهاز تنمية المشروعات فرع البحيرة.

وأكد الوزير أنه تم التواصل مع ٦٤ عاملا من أصل ١٨٤ من المصريين العائدين من الخارج من خلال مديرية القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لمساعدتهم في عمل مشروعات بنطاق المحافظة من خلال عقد دورات تدريبية على مدد زمنية معينة في إطار خطة معدة لذلك.

ودعا الوزير المشاركين في الدورة إلى عدم الاستهانة بمشروعهم قائلا: "ابدا صغيرا واصقل من نفسك ومهاراتك للوصول للمستوى المطلوب، وهذه هي الفكرة العامة للمبادرة".

وأشار إلى أن الدورات مستمرة من الأحد المقبل في مديرية القوي العاملة بالمحافظة، مع العمل على دراسة احتياجات المتدربين للعمل على توفيرها وتذليل العقبات أمامهم في الفترة المقبلة، وتوفير العمالة المدربة اللازمة لمشروعاتهم من خلال المديرية بما يتناسب مع مجالات عملهم.

ودعا الوزير الشباب للتعاون والتكاتف مع بعضهم البعض لعمل مشروعات مشتركة فيما بينهم، لتحقيق الحلم والنجاح المطلوب، منوها إلى أن الدورات التدريبية المقامة حاليا تقدم فرصا عظيمة أمام العائدين من الخارج للتعرف على بعضهم البعض وإقامة علاقات استثمارية وإنتاجية وتسويقية مشتركة.

من جانبه أكد محافظ البحيرة أن هناك العديد من المشروعات الموجودة داخل نطاق المحافظة، في العديد من المناطق النسيجية والمناطق الصناعية في حوش عيسى، ووادي النطرون، وأراضي يمكن إقامة مشروعات عليها بأسعار زهيدة، ومجالات عمل مفتوحة في المحافظة في مجال الإنتاج الحيواني والبياضات، توفر العديد من فرص العمل.

وأبدى المحافظ استعداد المحافظة التام لمساعدة الشباب في عمل المشروعات الخاصة بهم، والمشاركة في أعمال الدورات التدريبية من قبل مسئول المناطق الصناعية لعرض الفرص المتاحة في تلك المناطق، وتعريف الشباب بها، كما سيتم الإعلان عن مشروعات رائدة في المحافظة في مارس 2021 يحتذي بها كل دول العالم.

بدوره قال السيد نصار مدير فرع الجهاز: إن الجهاز هو أحد آليات الدولة للتحول لفكر القطاع الخاص، واستهدف الجهاز العائدين من الخارج، وحدد الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، أولها الأهلية القانونية من سن ٢١ سنة وحتى ٦٠ عاما، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فضلا عن ألا يعمل المتقدم في وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.

وأضاف مدير فرع الجهاز، أن خدمات الشباك الواحد التي يقدمها الجهاز تقوم بوضع تقرير حول وضع المنشأة وتبدأ بإصدار أوراق المشروع، ويقدم التمويل من خلال ثلاث طرق أساسية وهي الإقراض المباشر، أو من خلال جهات وسيطة مثل البنوك أو قروض متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن الجهاز يقدم ٧ برامج معتمدة من منظمة العمل الدولية بداية من التخطيط للمشروع وحتى تنفيذه ومتابعته، حيث سيقوم الجهاز بعمل ٢٣ دورة تدريبية في خطة معدة لـ ٦ مراكز وقرى من القرى الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أنه يجري حاليا استقطاب الشباب من سن ١٨ سنة وحتى ٤٥ سنة لعمل مشروعات صغيرة من خلال عقد دورات تدريبية مدتها يومين، يقدم من خلالها برامج وأنشطة حول كيفية الإعداد الجيد للمشروع وعمل دراسة الجدوى، وخطط التسويق لمنتجات المشروعات، وذلك فى إطار المهن التي تدرب عليها في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.