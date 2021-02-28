محافظة الإسكندرية: عقار الجمرك المنهار صادر له قرار إزالة عام 2010

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية: انتقلت كافة الأجهزة المعنية إلى موقع العقار، للتعامل مع الحادث ورفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.

ومن جانبه، قال رجب النقيدى، رئيس حى الجمرك، إنه جرى فصل جميع المرافق "الغاز والكهرباء والمياه"، وعمل كردون وحواجز بمحيط العقار حفاظاً على سلامة المارة.

كان رجل وطفلة لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحى الجمرك وسط الإسكندرية.