جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية: انتقلت كافة الأجهزة المعنية إلى موقع العقار، للتعامل مع الحادث ورفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.
ومن جانبه، قال رجب النقيدى، رئيس حى الجمرك، إنه جرى فصل جميع المرافق "الغاز والكهرباء والمياه"، وعمل كردون وحواجز بمحيط العقار حفاظاً على سلامة المارة.
كان رجل وطفلة لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحى الجمرك وسط الإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الإسكندرية: عقار الجمرك المنهار صادر له قرار إزالة عام 2010 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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