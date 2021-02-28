صور.. علاء عابد : نحن منتخبون لخدمة الدولة المصرية والمواطنين

جدة - نرمين السيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن هناك تعاون تام بين اللجنة والحكومة، لافتًا إلى أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الدورة البرلمانية السابقة كانت خلال أول سنتين من عمر البرلمان السابق توافقية وتعاونية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات لمناقشة ما يخص اللجنة فى البيان الذى ألقاه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته العامة 3 فبراير الجارى، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء حسام بدر الدين رئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأضاف عابد فى كلمته أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، أن التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية يأتى فى إطار القانون، وأوضح أن مدبولى أكد أنه فى حالة الاشتباك بين الوزرات مثلما يحدث حول تبعية شركة القابضة للنقل البحرى والنهرى بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة النقل والمواصلات، وبالتالى سيكون هناك لجنة رباعية بخصوص قانون النقل النهرى والبحرى.

وتابع :" نحن منتخبون لخدمة الدولة المصرية والمواطنين، وكلنا نعمل من أجل إعلاء مصلحة الوطن وهناك دور كبير وملموس لوزارة الإسكان، يشعر به المواطن المصرى فى الشارع".





وطالب عابد مسؤولى الإسكان بشرح خطه الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له بشأن صيانة الطرق التابعة له، كما تسائل عن مدى التنسيق بين وزارة النقل والإسكان فى حالة إنشاء الطرق والكبارى وربطها بشبكة طرق مصر.